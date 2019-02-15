Губернатор взял на контроль расследование нападения на мэра Иванова

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский взял на личный контроль расследование дела о нападении на мэра областного центра.

Воскресенский выразил сочувствие мэру города Иваново Владимиру Шарыпову. Как уже сообщалось, накануне вечером на него было совершено хулиганское нападение. В результате чиновник получил ушибы. Характер травм не уточняется, но известно, что жизнь Шарыпова вне опасности. Напада

- Губернатор был сразу проинформирован о случившемся. Расследование дела взято на личный контроль главы региона: он поручил найти и наказать преступников, - сообщили в облправительстве.

Когда о нападении на мэра областного центра стало известно, на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Налетчику удалось скрыться, он разыскивается.

По факту ЧП органы дознания возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Наказание может составить до пяти лет заключения.