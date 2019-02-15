Срок задержания основателя Baring Vostok продлили на 72 часа

Срок задержания главы крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви продлили на 72 часа. Такое решение принял в пятницу Басманный суд Москвы.

"Заседание отложено до 13:00 мск 16 февраля", - цитирует заявление судьи ТАСС. По информации агентства, о переносе заседания просила защита подсудимого для сбора и предоставления материалов по характеристике личности Калви.

Ранее была озвучена причина задержания основателя и управляющего фирмы. Майклу Калви и еще пяти фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере, а именно хищение 2,5 млрд рублей.

Инвесткомпания Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Входит в состав акционеров таких компаний, как интернет-ритэйлер OZON, сеть продуктовых магазинов "Вкусвилл", стройкомпания Etalon Group, агрегатор такси Gett, компании "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и другие.