Суд вынес приговор школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке

Подростка, который устроил стрельбу и взрывы в школе подмосковной Ивантеевки осенью 2017 года, приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.

Кроме того, Ивантеевский городской суд приговорил его к штрафу в 20 тысяч рублей и частично удовлетворил гражданский иск потерпевших на общую сумму более 2 млн рублей.

Во время прения сторон гособвинитель попросил суд приговорить подростка к девяти годам и шести месяцам воспитательной колонии. Потерпевшая сторона в свою очередь заявила гражданские иски на общую сумму свыше 4 млн рублей.

По данным следствия, 5 сентября 2017 года ученик девятого класса пришел в школу с пневматическим оружием и топориком для рубки мяса. В классе молодой человек взорвал несколько самодельных устройств, достал оружие и выстрелил в сторону учительницы, а затем ударил ее топором. Трое учеников, испугавшись, выпрыгнули из окна, получив различные телесные повреждения, и были госпитализированы.

По данным судебной психолого-психиатрической экспертизы, на момент совершения преступления подросток был вменяемым и осознавал характер своих деяний.