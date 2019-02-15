В Брянске убийцу школьницы осудили на 24 года

В Брянском областном суде огласили приговор убийце 15-летней девушки. Напомним, что преступление произошло в октябре 2018 года. Мужчина напал на подростка, пытаясь отобрать мобильный телефон, а когда та стала сопротивляться, несколько раз ударил ножом.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, мужчине предъявили обвинение в разбойном нападении и убийстве. Суд, выслушав доказательства, признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы.

- Первые восемь лет лишения свободы осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока - в исправительной колонии особого режима, - отметили в облсуде.

Помимо этого, осужденный обязан выплатить семье девочки четыре миллиона рублей. "Суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, с мужчины взыщут и процессуальные издержки в пользу государства. Пока приговор в законную силу не вступил.