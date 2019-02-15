Сдача в аренду машиномест, принадлежащих городу, не имеет отношения к платным парковкам во дворах, сообщил "РГ" министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Инициатива по предложению аренды городских машиномест москвичам не имеет никакого отношения к парковкам во дворах. Мы говорим о тех машиноместах, которые находятся в собственности города и расположены на подземных этажах многоквартирных жилых домов и нежилых зданиях, функционально или технологически связанных с многоквартирным жилым домом", - рассказал "РГ" министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В пресс-службе департамента пояснили, что город предлагает москвичам арендовать машиноместа без участия в торгах. В качестве заявителей для заключения договора аренды могут выступить физические лица (исключение - индивидуальные предприниматели), достигшие совершеннолетия и являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, в том числе на праве общей собственности.

Площадь таких машиномест варьируется от 8-ми до 20-ти кв. м, а стоимость аренды составляет от 2 до 7,3 тысячи рублей за 1 кв. м в год. Она зависит от удаленности парковок от МКАДа. При этом адресный перечень машиномест будет ежеквартально обновляться.

