В Прикамье назвали причину массового отравления в лагере

Сотрудники регионального Роспотребнадзора в ходе проверки санатория "Орленок", расположенного в поселке Усть-Качка Пермского края, выявили причину заражения кишечной инфекцией отдыхавших в нем детей.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе расследования установлено, что 13 февраля к медицинским работникам санатория обратилось 11 детей, отдыхавших в лагере, в возрасте от 10 - 16 лет. У всех из них были одинаковые симптомы: высокая температура и рвота.

В результате исследования у двух сотрудников санатория выявлены возбудители норовирусной инфекции. Норовирусная инфекция представляет собой вирусное поражение кишечника. Преимущественный путь передачи - контактный при совместном использовании бытовых предметов, а также при употреблении пищи.

Специалистами Роспотребнадзора также были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Руководству оздоровительного учреждения выдано предписание о временной приостановке работы пищеблока. В настоящее время готовятся документы для обращения в суд.

Напомним, в санатории "Орленок" отдыхали 155 школьников. После того, как некоторые из них стали чувствовать недомогание, родители забрали большинство детей домой.