Новости

Под Геленджиком севший на мель сухогруз стал зоной бедствия 13:18
В Испании нашли массовые захоронения принесенных в жертву собак 13:12
"Кина не будет": Владимир Машков решил больше не сниматься 13:06
В Иванове произошло нападение на мэра 13:00
Путин присвоил Ковтуну звание Героя России 12:59
Пельш прокомментировал скандал вокруг Друзя и Бера 12:58
В подпольной аптеке Ростова нашли лекарства на 1 млн рублей 12:55
В ГМИИ им. А.С. Пушкина открывается выставка "Афишемания" 12:52
Грядущую церемонию вручения премии "Оскар" омрачил еще один скандал 12:44
Взорвавшийся в Красноярске жилой дом был построен незаконно 12:43
Анонсирован первый полет ударного беспилотника "Охотник" 12:31
Медведев предложил пересмотреть подход к оценке уровня бедности 12:30
В Прикамье назвали причину массового отравления в лагере 12:28
Нижегородка убила возлюбленного из-за отказа почистить картошку 12:26
На Урале СК проверит смерть женщины из-за неверного диагноза 12:25
В Омске свадебный кортеж попал в ДТП 12:25
ФНС вернула в бюджет свыше 200 млрд рублей долгов по страховым взносам 12:24
В России начали принимать заказы на лимузин и седан Aurus 12:08
Кремль: Путин и Лукашенко могут сыграть в хоккей в Сочи 12:05
Кубань стала лидером в РФ по числу отелей с системой "Все включено" 12:00
В Саратовской области лицеист ранил старшекурсника ножом 11:59
Результаты игры Друзя в "Кто хочет стать миллионером?" аннулированы 11:58
Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ, Тарасенко - третьей 11:53
Путин и Абэ не говорили про визы 11:53
Bentley представила самый быстрый в мире внедорожник 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
15.02.2019 12:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье назвали причину массового отравления в лагере

Текст: Алексей Трапезников

Сотрудники регионального Роспотребнадзора в ходе проверки санатория "Орленок", расположенного в поселке Усть-Качка Пермского края, выявили причину заражения кишечной инфекцией отдыхавших в нем детей.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе расследования установлено, что 13 февраля к медицинским работникам санатория обратилось 11 детей, отдыхавших в лагере, в возрасте от 10 - 16 лет. У всех из них были одинаковые симптомы: высокая температура и рвота.

Пять детей попали в больницу после отравления в нижегородском бассейне

В результате исследования у двух сотрудников санатория выявлены возбудители норовирусной инфекции. Норовирусная инфекция представляет собой вирусное поражение кишечника. Преимущественный путь передачи - контактный при совместном использовании бытовых предметов, а также при употреблении пищи.

Специалистами Роспотребнадзора также были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. Руководству оздоровительного учреждения выдано предписание о временной приостановке работы пищеблока. В настоящее время готовятся документы для обращения в суд.

Напомним, в санатории "Орленок" отдыхали 155 школьников. После того, как некоторые из них стали чувствовать недомогание, родители забрали большинство детей домой.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Отравления в детских лагерях
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2019
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2019
Первый канал прокомментировал отстранение Бера и Друзя
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя
Захарова ответила на угрозы Болтона по Венесуэле
США смягчили потенциальные санкции против российских госбанков