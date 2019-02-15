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15.02.2019 13:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре под тяжестью снега обрушилась крыша жилого дома

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

Днем 15 февраля в центре Самары на улице Водников под тяжестью снега обрушилась крыша многоквартирного двухэтажного жилого дома. К счастью, никто не пострадал.

Фото: Пресс-служба правительства Владимирской области
Во Владимирской области под тяжестью снега рухнула крыша дома

Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Самарской области, из здания были эвакуированы 12 человек.

Обрушение произошло на площади 20 квадратных метров. В доме было зарегистрировано 26 человек.

В ближайшее время городские власти примут решение о переселении жильцов.

Напомним, сегодня утром в городе Сызрань Самарской области обрушилась крыша одного из домов по улице Фрунзе. Никто из жильцов не пострадал.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара
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