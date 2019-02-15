В Ульяновске умер заслуженный артист России Евгений Редюк

15 февраля в Ульяновске скончался заслуженный артист России Евгений Редюк. Об этом сообщается на официальном сайте местного драмтеатра имени И.А. Гончарова, актером которого был Редюк.

- Он был одним из ярчайших мастеров труппы, на таланте которого держалась серьезная часть репертуара, - говорится в сообщении.

Евгений Георгиевич, отдавший ульяновскому театру 40 лет жизни, в прошлом году отметил свое 70-летие.

Многим поколениям ульяновских зрителей полюбились персонажи Евгения Редюка в десятках постановок, в том числе роль Тоби Бэлча в "Двенадцатой ночи", Графа Альбафьорита в "Хозяйке гостиницы", Фамусова в "Горе от ума" и другие. Артист выступал и в качестве режиссера - на его счету 28 театральных постановок.

В 1998 году Евгению Редюку присвоено звание заслуженного артиста России.

Церемония прощания с актером состоится 17 февраля. Она пройдет в Ульяновском драматическом театре имени И.А.Гончарова, начало в 10:00.