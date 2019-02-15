Для шахтеров СУЭК-Кузбасс открыли отделение профилактики заболеваний

Компания "СУЭК-Кузбасс" открыла в Киселевске отделение профилактики заболеваний. Возможности нового корпоративного медицинского учреждения позволяют в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС) ежегодно оказывать услуги четырем тысячам сотрудников предприятий компании, проживающим в городах Прокопьевск, Киселевск и прилегающих районах.

Месторасположение отделения - здание офиса компании "СУЭК-Кузбасс" в центре города Киселевска. В распоряжении медицинского персонала имеется современное оборудование: физиотерапевтические аппараты BTL-5, BTL-6; аппарат УВТ; велоэргометр; аппаратура суточного мониторирования АД, ЭКГ; визиограф; комплект современного стоматологического оборудования. Все услуги лицензированы и осуществляются по таким направлениям, как функциональная ультразвуковая и лабораторная диагностика, физиотерапевтическое лечение, медицинский массаж. Действует дневной стационар.

Консультативный прием в отделении ведут квалифицированный врачи узких специальностей: невролог, стоматолог, терапевт.

Кроме того, в киселевском отделении оборудован тренажерный зал с лечебно-диагностическим комплексом "DAVID", состоящим из тренажеров и программного обеспечения. Комплекс предназначен для диагностики, лечения и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата.

- В нашей компании на протяжении восьми лет реализуется комплексная программа "Здоровье" - говорит главный врач Медико-санитарной части АО "СУЭК-Кузбасс" Вадим Воронин. - Ее задача - обеспечить шахтеров возможностью сохранения и укрепления здоровья, сформировать необходимые навыки здорового образа жизни, гигиены и безопасности в быту и на производстве. Открытие отделения профилактики профессиональных заболеваний в Киселевске позволяет приблизить оказание медицинских услуг к местам проживания сотрудников, улучшить профилактику заболеваний, повысить в целом уровень медобслуживания.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 66 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс