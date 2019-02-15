В Кузбассе следователи нашли проблемы с организацией школьного питания

Следователи сообщили в администрацию Кемеровской области о проблемах, выявленных во время проверки организации питания в школах региона.

Проверка началась после того, как уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын в конце января рассказал депутатам областного совета о случаях голодных обмороков учащихся сельских школ.

Сотрудники следственных органов побывали в двадцати шести школах. Они не только пообщались с администрацией учебных заведений, медицинскими работниками, педагогами, учениками и их родителями, но изучили всю необходимую документацию. В результате оказалось, что в регионе в принципе отсутствует единообразный подход к организации питания школьников.

Так, в образовательных учреждениях, отдаленных от областного центра, оно осуществляется силами самих образовательных учреждений, а не с привлечением сторонних предприятий по поставке готовых блюд. При этом надлежащий контроль качества и безопасности пищевых продуктов, используемых для приготовления горячих обедов, налажен не везде. В одной школ следователи выявили факт приготовления пищи с нарушением технологии. Так, в школе Юргинского района макаронные изделия варились дольше положенного времени, после чего жидкость из кастрюли сливалась не до конца. К слову, на слипшиеся макароны, которыми кормят детей в столовой, пожаловалась в соцсетях мама одной из юргинских школьниц.

- Кроме того, на территории области не установлен общий порядок ценообразования стоимости школьного питания, - сообщила "РГ" официальный представитель СУ СК по Кемеровской области Надежда Ананьева. - И руководство ряда школ не приняло необходимых мер, чтобы дети, которым положены льготы на питание и чьи родители не имеют возможности оформить это документально, все-таки получали полноценные горячие обеды.

Информация обо всех обнаруженных недостатках в организации питания учащихся направлена в администрацию области. Кроме того, следователи предлагают рассмотреть вопрос оплаты обедов учащихся, которым положены льготы, а также сельских школьников в полном объеме за счет бюджетных средств, вне зависимости от социальной категории.