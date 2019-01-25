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25.01.2019 11:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Слипшиеся макароны: Школьники Кузбасса показали еду из столовой

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Ученики из Кемеровской области выложили в социальные сети видео школьных обедов. На видеозаписи видно тарелки со слипшимися и превратившимися в кашу макаронами и пожухлые от старости яблоки.

- И за эти макароны мы платим 60 рублей в день, - возмущаются дети из города Юрга.

Фото: iStock
Власти Кузбасса проверят информацию о голодных обмороках в школах

Роликом уже заинтересовался следственный комитет. 

- В настоящее время мы выясняем, в какой из городских школ было снято данное видео, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Кемеровской области Надежда Ананьева. - Будем разбираться с ситуации.

Кузбасские власти заявили о том, что в регионе после появления информации о том, что голодные дети начали падать в обмороки, открыта горячая линия по вопросам питания учащихся в школах. Пожаловаться на скудные завтраки или обеды можно по телефонам 8 (3842) 34-88-19 и 8 (3842) 36-91-63.

- В настоящее время в Кузбассе проходят проверки учебных заведений. Составлен график обследования всех школ региона, - сообщает администрация Кемеровской области.

Напомним, общественный резонанс вызвало выступление уполномоченного по правам ребенка в регионе Дмитрия Кислицына. Он заявил об участившихся обращениях педагогов, связанных с социальным расслоением учащихся. По его словам, дети, не имеющие денег на питание в школе, падают в обморок прямо на уроках. Однако позже местные чиновники сообщили, что информация о голодных обмороках не подтвердилась.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово РГ-Видео
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