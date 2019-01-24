Информация о голодных обмороках школьников в Кузбассе не подтвердилась

Первые проверки, которые провела специальная областная комиссия, не подтвердили информацию о случаях голодных обмороков у детей в сельских школах Кузбасса.

Комиссия в составе представителей органов исполнительной и законодательной власти, а также общественников была организована накануне. Поводом послужило выступление уполномоченного по правам ребенка в регионе Дмитрия Кислицына - на сессии облсовета он заявил об участившихся обращениях педагогов, связанных с социальным расслоением учащихся. По его словам, дети, не имеющие денег на питание в школе, падают в обморок прямо на уроках. При этом конкретные школы так и не были названы.

Еще вчера спецкомиссия выехала в школы Кемеровского муниципального района, где, как сообщил детский омбудсмен, предприниматели оказывают помощь в организации бесплатного питания учащихся.

- Мы проверили ряд образовательных учреждений, пообщались с родителями и учителями, проверили наличие продуктов в школьных столовых, и факты голодных обмороков не нашли подтверждения, - рассказал член регионального штаба Общероссийского народного фронта Юрий Скворцов. - Ни от сотрудников школ, ни от родителей не поступало подобных обращений, не зафиксированы такие факты и в журналах у школьных медиков.

- В Кемеровском районе 85-90 процентов учащихся охвачены горячим питанием, а остальные не ходят в школьные столовые из-за нежелания питаться по какой-либо схеме или несогласия их родителей: кто-то предпочитает домашнюю еду, у кого-то есть медицинские показания, - сообщила председатель комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики кузбасского парламента Ирина Федорова. - Район выделяет на поддержку системы питания детей из малообеспеченных семей, а также детей, находящихся под опекой, по 440 тысяч рублей в месяц. И местные сельхозпроизводители действительно помогают образовательным учреждениям, поставляя туда хлебобулочные изделия, овощи и молочные продукты, что позволяет снизить родительскую плату за питание.

В облсовете создана межведомственная рабочая группа, ситуацию в территориях под личный контроль взяли председатели городских и райсоветов, которые рассмотрят вопросы школьного питания на ближайших сессиях. Продолжают работу в составе спецкомиссии, которая за две недели проверит все сельские школы области, и активисты ОНФ. Они призвали сообщать о фактах, которые могли иметь место в том или ином учебном заведении, и пообещали разобраться с каждым случаем отдельно.

Тем временем сообщения о возможных голодных обмороках у школьников проверяет прокуратура.

- Будет, в том числе, дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию школьного питания, и при выявлении нарушений закона - приняты исчерпывающие меры реагирования, - уточнила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Доследственную проверку продолжает СУ СК РФ - под личным контролем руководства.

- В администрацию и в адрес уполномоченного по правам ребенка направлены необходимые запросы для получения документального подтверждения упомянутых фактов, устанавливаются лица, которые могут обладать значимой для следствия информацией. Выясняется, поступали ли сигналы о таких фактах в службу скорой помощи, и в каких школах сельских районов они были зафиксированы. В ближайшее время будет опрошен и Дмитрий Кислицин, - сообщила официальный представитель регионального СУ СК Надежда Ананьева.