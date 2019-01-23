СК проверит сообщение о голодных обмороках в кузбасских школах

В Кузбассе началась доследственная проверка опубликованной СМИ информации о голодных обмороках у школьников, которые не могут заплатить за питание.

О таких фактах упомянул сегодня в докладе на сессии облсовета уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын, ссылаясь на участившиеся обращения к нему классных руководителей из сельских школ.

- Предстоит выяснить, о каких конкретно школах идет речь, и действительно ли там были зафиксированы подобные случаи, - сообщила корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области Надежда Ананьева. - По результатам проверки в случае выявления фактов голодных обмороков у детей будет принято процессуальное решение.

Напомним, проверки в школах также проведут работники областной администрации, депутаты и общественники.