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15.02.2019 12:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске свадебный кортеж попал в ДТП

Текст: Наталья Граф (Омск)

В Омске на пересечении улиц Красный Путь и Затонская в ДТП попал свадебный кортеж.

Фото: Филиал ПАО "МРСК Сибири"
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Украшенный лентами и кольцами автомобиль Nissan X-Trail, в котором находились жених и невеста, столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.

Как сообщается в паблике "Аварийный Омск", в ДТП никто не пострадал, однако автомобилям потребуется серьезный ремонт. У свадебного авто оторвало колесо.

- Участники ДТП за помощью в ГИБДД не обращались, - сообщила "РГ" представитель ГИБДД Омской области Наталья Бобылева. - Возможно, они вызывали аварийных комиссаров.

- Этот день молодожены точно запомнят на всю жизнь, - прокомментировали новость интернет-пользователи.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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