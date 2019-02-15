В Омске свадебный кортеж попал в ДТП

В Омске на пересечении улиц Красный Путь и Затонская в ДТП попал свадебный кортеж.

Украшенный лентами и кольцами автомобиль Nissan X-Trail, в котором находились жених и невеста, столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.

Как сообщается в паблике "Аварийный Омск", в ДТП никто не пострадал, однако автомобилям потребуется серьезный ремонт. У свадебного авто оторвало колесо.

- Участники ДТП за помощью в ГИБДД не обращались, - сообщила "РГ" представитель ГИБДД Омской области Наталья Бобылева. - Возможно, они вызывали аварийных комиссаров.

- Этот день молодожены точно запомнят на всю жизнь, - прокомментировали новость интернет-пользователи.