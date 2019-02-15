Чеченский писатель снова подал суд на режиссера "Аватара"

Писатель из Чечни Руслан Закриев подал иск в Заводской районный суд Грозного на американского режиссера Джеймса Кэмерона, автора знаменитого фильма "Аватар". О своих намерениях добиться признания соавторства фантастического фильма корреспонденту "РГ" сообщил сам писатель.

Напомним, впервые с заявлением о плагиате в адрес голливудского режиссера и продюсера Руслан Закриев выступил в 2015 году. Тогда писатель намеревался отсудить у Кэмерона один миллиард рублей. Он подал иск в Александровский районный суд Ставропольского края, так как был прописан здесь. Когда его заявление отклонили, он обратился в Ставропольский краевой суд. Но и там не вняли убеждениям автора.

- Совместно со своими помощниками и адвокатами я сопоставил сценарий "Аватара" и своего романа, - рассказывает Закриев. - В итоге нашлось 28 совпадений, в числе которых целые сцены и даже некоторые имена героев. Это настоящий плагиат, на котором голливудский режиссер весьма хорошо заработал.

Речь идет о якобы опубликованном на портале Проза.ру романе писателя "Секретное оружие", над котором он работал с 1996 по 2001 год. По словам беллетриста, представители американского режиссера "признают совпадение некоторых сцен из фильма", но, в свою очередь, обвиняют в плагиате уже самого Закриева и грозят ему судом, если тот не перестанет предъявлять претензии.

Теперь же он решил попробовать снова выиграть дело, но уже через судебную систему Чеченской Республики. В качестве доказательств он предоставил копии свидетельства о праве на фантастический роман "Секретное оружие" и сам текст литературного произведения.

Кстати

По словам Руслана Закриева, он является автором более сотни различных произведений, в том числе рассказов, повестей и романов ("Иисус", "Слеза Тимура Хромого", "Реквием" и др.). Однако его произведения никогда не издавались как книги, а публиковались лишь на сайтах и в журналах. Как говорит беллетрист, в интернете у него сегодня уже более 40 тысяч читателей.