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15.02.2019 16:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В горах Кавказа потерялся переднеазиатский леопард Эльбрус

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Ольга Максимова/РГ Фото: Ольга Максимова/РГ
Фото: Ольга Максимова/РГ

Один из четырех выпущенных на волю в дикую среду переднеазиатских леопардов по кличке Эльбрус пропал из зоны наблюдения.

Леопард по кличке Эльбрус уже долгое время не перемещается, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра сохранения и защиты природы Северного Кавказа Ренату Шюшайте.

Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
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- Леопарды, которые выпущены в этом году в Северной Осетии, имеют ошейники со спутниковой связью, за ними ведется наблюдение. Сейчас мы потеряли из наблюдения Эльбруса… Очень глубокие залежи снега в ущелье, поэтому ждем весеннего периода, чтобы понять, жив ли Эльбрус или с ним что-то случилось. А может, он просто ушел в места, которые просто недоступны для спутника, - отметила Шюшайте на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ученые считают, что леопард мог просто снять ошейник, такие случаи уже бывали.

Отметим, что программа восстановления популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе по инициативе президента страны разработана Российской академией наук совместно со Всемирным фондом дикой природы, Росприроднадзором, Сочинским национальным парком и Кавказским заповедником.

Кстати

Переднеазиатский леопард, известный также как кавказский барс, - один из крупнейших подвидов леопардов в мире. Самая большая их популяция сохранилась в Иране - около 1000 особей, вид находится под угрозой полного исчезновения.

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