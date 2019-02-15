Американский флот пополнится беспилотными подводными лодками Orca

Компания Boeing поставит ВМС США четыре большие беспилотные подводные лодки (Extra Large Unmanned Undersea Vehicles - XLUUV). Военно-морской флот уже заключил контракт, сумма которого почти 43 миллиона долларов.

Об этом сообщается в статье издания Popular Mechanics. Беспилотная субмарина получила название Orca - "Косатка". Это будет дизель-электрическая подводная лодка весом в 50 тонн с дальностью до 6500 морских миль.

За основу взята платформа автономного необитаемого аппарата Echo Voyager, который также разработала компания Boeing. Военно-морской институт США сообщает, что Orca будет способна "уничтожать морские мины, подлодки, надводные корабли, вести радиоэлектронную борьбу". Она также сможет обнаруживать подлодки противника и передавать сведения о них авиации и кораблям. Модульная конструкция позволит подстраивать субмарину под конкретные задачи.

В статье отмечается, что беспилотные корабли смогут снизить общие расходы при одновременном расширении возможностей американских военно-морских сил.

Напомним, что первые испытания российского атомного беспилотного подводного аппарата начались в конце 2018 года. Сообщалось, что они подтвердили невероятные возможности "Посейдона". Ожидается, что летом 2019 года могут начаться ходовые испытания в море.