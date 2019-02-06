Невероятные возможности атомного "Посейдона" подтвердили испытания

Атомный подводный беспилотный аппарат "Посейдон" способен развивать скорость более 200 километров в час. Кроме того он имеет неограниченную дальность хода.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, эти возможности новейшего российского дрона подтвердились в результате подводных испытаний ядерной энергетической установки "Посейдона", которые проходили в море.

Напомним, ранее стало известно о том, что испытания проводились в защищенной от разведывательных средств вероятного противника морской акватории. Также сообщалось, что огромную скорость под водой "Посейдон" сможет развивать благодаря возникновению вокруг аппарата воздушной каверны, снижающей сопротивление водной среды.

Предполагается, что российский ВМФ получит 32 атомных подводных беспилотника "Посейдон" и по две субмарины-носителя для Северного и Тихоокеанского флотов. Между тем на Западе российский "Посейдон", способный вызвать апокалиптическое радиоактивное цунами, уже назвали "машиной Судного дня".