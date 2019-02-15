Белорусский холдинг купил в Карелии тракторный завод

Белорусский холдинг "Амкодор" выкупил комплекс Онежского тракторного завода (ОТЗ), расположенного в Петрозаводске. Здесь будет реализовываться инвестиционный проект по созданию производства лесозаготовительной техники. Инвестиции оцениваются в 18 миллиардов рублей.

Еще в прошлом году были проведены переговоры как с собственниками Онежского тракторного завода, который является банкротом, так с и белорусскими инвесторами. Соответствующий меморандум подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и председатель совета директоров "Амкодора" Александр Шакутин.

Уже с нынешнего месяца на территории второй площадки ОТЗ начнутся работы по созданию полного цикла машин для лесопромышленного комплекса. Здесь также будут производить комплектующие: тандемные мосты, манипуляторы, харвестерные головки. Кроме того, откроют сервисный центр по ремонту и обслуживанию. А поставлять комплектующие собираются не только для собственного производства, но и для ведущих мировых производителей дорожно-строительной и лесозаготовительной техники.

Как считают эксперты, инвестиционный проект станет первым в современной истории России импортозамещающим производством, выпускающим высококачественную, конкурентоспособную на мировых рынках лесозаготовительную технику. Тракторы также пойдут на экспорт.