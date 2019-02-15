В Заполярье возбудили дело по факту массовой гибели собак

По факту массового отравления собак в селе Ловозеро Мурманской области возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса РФ "Жестокое обращение с животными".

- Погибли семь собак, из которых шесть имели хозяев, а седьмая была бездомной, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе УМВД России по региону.

Трупы погибших собак были доставлены на Мурманскую областную станцию по борьбе с болезными животных. Недавно была завершена их патологоанатомическая экспертиза.

- Собаки были отравлены, - сообщил корреспонденту "РГ" заместитель начальника станции Леонид Зайцев. - Нет сомнений в том, что это работа догхантеров. Тип яда установить не удалось, но косвенные признаки указывают на то, что догхантеры использовали изониазид - препарат для лечения туберкулеза у человека.

Подобные случаи в Заполярье происходят с периодичностью примерно раз в полгода, отметил Леонид Зайцев. Но столь массовая гибель собак, когда пострадали почти все животные, жившие на одной из улиц поселка, отмечен впервые.

Специалисты предостерегают владельцев собак: нельзя отпускать питомцев на свободный выгул - это может быть смертельно опасно.