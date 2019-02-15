Лукашенко: Беларусь будет перенимать передовой опыт России

Афористичность утверждения, что именно кадры способны создать эффект "рычага Архимеда", разделяет, судя по его комментариям в Сочи, и белорусский лидер. Беларуси, по словам Александра Лукашенко, которые цитирует его пресс-служба, "интересен передовой опыт России в области образования, и он, в том числе, будет использоваться при развитии национальной системы подготовки перспективных кадров". Об этом коллега российского президента заявил 15 февраля на встрече с Владимиром Путиным, которая была посвящена сотрудничеству в гуманитарной сфере.

Встреча проходила на базе образовательного центра "Сириус", который ориентирован на раннее выявление, развитие и дальнейшую профессиональную поддержку одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественно-научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

"Сегодня мы уже готовы открыть технопарк примерно по образцу "Сириуса", - пояснил Лукашенко. - И, естественно, по его программам, по обучению, по проживанию для молодых людей. Россия прошла очень интересный и важный для нас путь. Мы должны взять и скопировать все, что здесь лучшее". Глава государства с удовлетворением отметил, что в сочинском центре обучаются и белорусские граждане, и их опыт тоже надо использовать для развития подобного технопарка в РБ. "И, конечно, он не должен быть закрыт для россиян", - подчеркнул президент.

В белорусско-российских отношениях, по его мнению, часто на первый план выходят вопросы торгово-экономического сотрудничества, а гуманитарная сфера не всегда выходит на лидирующие позиции. "Но это не значит, что у нас нет успехов в этих сферах", - резонно заметил он. Президент подчеркнул, что белорусы и россияне активно участвуют в различных мероприятиях, которые проводятся на территории двух стран, будь то культурные, спортивные или любые иные.

Белорусский руководитель динамично отреагировал и на вопрос журналистов о суверенитете и перспективах Союзного государства. "Зачем нам поднимать вопросы суверенитета Беларуси и России? Это - икона, это святое", - подчеркнул Лукашенко, дав понять, что данной проблемы не существует в отношениях между двумя странами "Мы даже в этом контексте не обсуждаем эти проблемы", - уточнил он.

В качестве подтверждения существующих тесных отношений между Беларусью и Россией президент привел заявления, прозвучавшие на встрече с Путиным из уст отраслевых министров культуры, спорта и образования. "Мы вообще не разошлись, - подчеркнул он. - Если взять Украину, тоже славянское государство, какой огромный разрыв за несколько лет образовался. А мы разговариваем на одном языке и одинаково понимаем существующие проблемы".

Поясняя свою точку зрения относительно перспектив СГ, Лукашенко дал понять, что официальный Минск готов настолько идти далеко в объединении усилий государств и народов, насколько готовы к этому народы двух стран. "Насколько вы готовы, настолько мы и будем выполнять вашу волю. Мы ваши слуги", - резюмировал белорусский руководитель.

