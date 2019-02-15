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15.02.2019 13:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Геленджиком севший на мель сухогруз стал зоной бедствия

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Севший на мель близ Геленджика африканский теплоход Rio до сих пор вызывает массовый интерес - тысячи туристов приезжают сюда из разных уголков страны, чтобы сделать селфи.

В результате за два месяца "прописки" место вокруг корабля превратилось в помойку, а летом, как опасаются местные власти, будет еще хуже. Об этом сообщается на сайте aif.ru.

Фото: Максим Коротченко
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- Масштабы посещения этого корабля уже просто зашкаливают, - сообщил Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор Максим Черный. - Летом любая брошенная туристом спичка может привести к возникновению серьезного ЧП. В 2015 году из-за небрежного обращения с огнем горело несколько десятков тысяч гектаров леса. Поэтому в период курортного сезона при достижении определенных температур мы однозначно будем инициировать в тех местах введение особого противопожарного режима. Он предусматривает полный запрет на нахождение людей в лесу. А без этого мы просто рискуем потерять уникальную природную территорию.

Он также предварительно рассказал о судьбе новой кубанской "достопримечательности". По сведениям природоохранного прокурора, владелец африканского судна уже получил за него страховку и не собирается снимать с мели. Если это подтвердится, то корабль признают бесхозным объектом и распилят на металлолом по аналогии с турецким сухогрузом, севшим на мель под Новороссийском еще десять лет назад.

Уже прозвучала идея создания пограничной зоны отчуждения вокруг судна: оно является территорией другого государства, и здесь даже остается часть моряков. За ними сейчас присматривают пограничники, которые постоянно дежурят вблизи судна.

Как уже сообщалось, жители поселка Кабардинки вместе с властями и волонтерами навели порядок на пляже вокруг судна, собрав более 60 мешков отходов, а это около 20 кубометров. Однако если отдыхающие не будут убирать за собой, то проблема антисанитарии никуда не денется.

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