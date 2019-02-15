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15.02.2019 19:46
Рубрика: "Родина"
Проект: В регионах

Толстой - просто космос

"Родине" показали уникальное издание из подземелья севастопольской библиотеки
Текст: Артем Локалов
На этой неделе в Крыму проходят дни "Родины". После встречи с читателями в республиканской библиотеке имени Ивана Франко в Симферополе, встреча состоялась и в севастопольской центральной библиотеке имени Льва Толстого.
Фото: Артем Локалов Фото: Артем Локалов
Фото: Артем Локалов

Это одно из самых красивых зданий города. Оно было построено вскоре после Великой Отечественной, когда Севастополь лежал в руинах.

К 75-летию освобождения города от фашистов здесь готовят материалы, связанные не только с военными действиями, но и с восстановлением города.

Ученый секретарь Анжелика Фесенко рассказала, что разыскала людей, которые приехали сюда из разных мест Советского Союза на стройку, едва город был освобожден, а затем остались здесь жить. Некоторые из их воспоминаний "Родина" опубликует в ближайшее время совместно с центральной библиотекой Севастополя.

Артем Локалов

На этой неделе в городе отмечалась и другая дата, пусть и не такая громкая, - 213 лет со дня рождения героя Крымской войны вице-адмирала Владимира Корнилова. Памятник ему поставлен на Малаховом кургане, а прах погребен во Владимирском соборе Севастополя, где захоронены и адмиралы Лазарев, Нахимов и Истомин.

Фото: Родина
"Родина" публикует отрывки из книги о захоронениях героев обороны Севастополя

"Родина" показала сюжет о музее Корнилова - его в тверской деревне, где родился будущий флотоводец, создал Александр Волнухин, когда-то руководивший местным колзозом.

Он рассказывал, что вдова Владимира Алексеевича хотела перевезти прах Владимира Алексеевича в Тверскую губернию, но император ответил ей, что "ваш муж принадлежит всей России".

Артем Локалов

Директор библиотеки Елена Волкова показала некоторые фонды, которые находятся в подвальном этаже. Здесь хранятся и уникальные издания Льва Толстого, чье имя носит библиотека. В частности, "Севастопольские рассказы", которые побывали в космосе.

Фото: Юлия Крымова/РГ
250 дней обороны Севастополя: рассказ сына врача 35-й батареи

В 2010-м, когда было 100 лет со дня кончины Льва Николаевича, графиня Александр Толстая предложила отправить одну из книг библиотеки Севастополя, носящей имя Толстого, на Международную космическую станцию, - рассказывает Елена Волкова. - Мы выбрали небольшое издание "Севастопольских рассказов" и передали ее представителю Роскосмоса, а тот - на Байконур.

После возвращения космонавтов с орбиты, вернулись в библиотеку и "Севастопольские рассказы". Теперь на них стоит штемпель российского сегмента МКС.

Ты просто космос, Лев!

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