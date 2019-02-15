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15.02.2019 14:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале вынесли приговор матери, отравившей младенца водкой

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области суд повторно рассмотрел уголовное дело 40-летней жительницы села Русская Теча, которая поила пятимесячного сына водкой, чтобы он лучше спал. Подсудимая признана виновной неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ), сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

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Суд установил, что в мае 2017 года осужденная напоила алкоголем младенца, который не мог уснуть, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В организме ребенка судмедэкспертом было обнаружено более 30 миллилитров этилового спирта, что явилось причиной его смерти. Приговором суда осужденной назначено наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы условно.

Девятилетняя дочь и трехлетний сын осужденной изъяты из семьи и переданы в социальный приют.

Как уже сообщала "РГ", ранее суд освободил обвиняемую от уголовного преследования в связи с примирением с супругом, который принимал участие в судебном процессе в качестве потерпевшего.

Однако прокуратура добилась отмены этого решения. И уголовное дело вновь было направлено для рассмотрения в ином составе суда.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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