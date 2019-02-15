Спасенному в Магнитогорске мальчику подарят велосипед

Магнитогорскому мальчику, спасенному из-под завалов многоэтажки, на день рождения подарят велосипед. Об этом сказал губернатор Борис Дубровский, который сейчас находится в Сочи на Российском инвестиционном форуме.

"Подарим ему современный детский трехколесный велосипед, чтобы малыш своими ножками, которые, слава богу, сохранены, мог крутить педали", - цитирует главу региона ТАСС.

Напомним, из-за взрыва газа 31 декабря 2018 года в Магнитогорске обрушился подъезд дома. Младенец провел под завалами больше 35 часов до того момента, как его обнаружили спасатели. У него была диагностирована черепно-мозговая травма, переломы, нарушение функции почек, переохлаждение, обезвоживание…. Врачи выходили малыша и даже сохранили обмороженную ногу.

Ваню Фокина, которого лечили в московском НИИ, сегодня на родине. "Полет перенес нормально, состояние удовлетворительное, в стационарной помощи не нуждается", - констатировал находившийся в аэропорту медик. Завтра мальчику исполнится год, и свой первый день рождения он проведет в кругу семьи.

Между тем

Активисты ОНФ вместе с правительством Челябинской области и администрацией Магнитогорска запустили сайт Магнитогорск31.рф, где онлайн публикуется информация о перечислениях пострадавшим в трагедии 31 декабря. На данный момент сумма пожертвований составляет более 60 180 000 рублей.