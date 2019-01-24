Семье спасенного в Магнитогорске Вани нашли новую квартиру

Семья спасенного из-под завалов в Магнитогорске Вани Фокина готовится к переезду - они подобрали себе подходящую квартиру и теперь готовятся к оформлению бумаг.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Министерства социальной политики Челябинской области, жилье еще не оплачено, переезд в новый дом находится на стадии оформления документов. Предполагается, что все необходимые бумаги будут подписаны в ближайшие дни. Новая квартира находится в том же районе, где Фокины жили раньше, неподалеку от их старого дома.

Всего на очереди на получение жилья сейчас находятся 128 семей - именно столько уведомлений было выписано в Министерстве социальной политики. По данным на сайте губернатора Челябинской области, три семьи уже приобрели себе новые квартиры - на них из бюджета были перечислены 4 миллиона рублей.

Напомним, накануне Нового года в Магнитогорске произошел взрыв в жилом многоквартирном доме. В результате трагедии под завалами погибли 39 человек, а 101 семья осталась без крыши над головой. В ходе разбора разрушенных конструкций сотрудникам МЧС удалось спасти 11-месячного малыша - он пролежал под завалами более 35 часов.

Сейчас мальчик вместе с мамой находится в НИИ неотложной детской хирургии в Москве. Как сообщает РИА Новости, угрозы для жизни нет, травмированная ножка так же вне опасности. Предполагается, что Ваню выпишут уже через две-три недели и свой первый день рождения он встретит дома, вместе с семьей.