В Екатеринбурге почтили память погибших в Афганистане уральцев

В Екатеринбурге на митинге в честь тридцатой годовщины вывода советских войск из Афганистана почтили память погибших уральцев. Траурное собрание прошло у мемориала "Черный тюльпан".

Всего в военном конфликте в Афганистане участвовали порядка восьми тысяч свердловчан. Двести сорок два из них не вернулись домой. Имена павших солдат выгравированы на памятнике "Черный тюльпан" - именно к нему 15 февраля ежегодно возлагают цветы.

Уральский мемориал стилизован под военно-транспортный самолет Ан-12, которыми доставлялись на родину тела погибших солдат и офицеров. Афганцы называли их "черными тюльпанами" - отсюда и название памятника.

Имена погибших уральцев выгравированы на "бортах" самолета вокруг солдата, сидящего в центре композиции. В 2002 году ансамбль был дополнен гранитными стелами с именами военнослужащих, погибших в Чечне и Дагестане.

В этом году в торжественной процессии приняли участие ветераны и инвалиды боевых действий, члены семей погибших участников и ветеранов военного конфликта, а также ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации.

Напомним, накануне стало известно, что семьи свердловских военнослужащих, погибших в Афганистане, получат единовременную материальную помощь. Решение о выплате было приурочено к юбилею 30-летия вывода войск. Предполагается, что семьи получат по 10 тысяч рублей.