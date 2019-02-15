Тимошенко обвинили в незаконном обогащении

Генеральная прокуратура Украины передала в специальную антикоррупционную прокуратуру заявление о возбуждении дела против депутата Верховной рады и кандидата в президенты страны Ю. Тимошенко о незаконном обогащении. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства. Юлия Тимошенко назвала обвинения в свой адрес безосновательными.

Обращает на себя внимание тот факт, что в сообщении Генеральной прокуратуры не указано полное имя депутата. Дело в том, что в украинском парламенте есть два парламентария с одинаковыми инициалами: Юлия и Юрий Тимошенко. И оба они зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты.

Ранее украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" рассказала о направлении в адрес генерального прокурора заявления о возбуждении уголовного дела в отношении Юлии Тимошенко, обвиняя ее в незаконном обогащении. В частности, речь может идти о скрытых расходах Тимошенко на услуги американских лоббистов.

Согласно украинскому законодательству, расследованием таких дел осуществляется Национальным антикоррупционным бюро Украины, а надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования бюро возложено на специальную антикоррупционную прокуратуру.

Сама кандидат в президенты Юлия Тимошенко опровергла обвинения в свой адрес и посоветовала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко сходить в отпуск на время избирательной кампании. "А то как-то неудобно получается - он сначала горячо поддерживает Петра Алексеевича во время его выдвижения, а затем одно за другим штампует высосанные из пальца дела против его главных конкурентов", - написала Тимошенко на своей страничке в Facebook.