Новости

Фирма в Норвегии требует от власти 15 млн евро за действия их спецслужб 18:32
В Ингушетии чиновников заподозрили в махинациях на 600 млн рублей 18:31
В Калининградской области появится "цифровой электромонтер" 18:20
Лукашенко обратился к России за кадрами для развития ряда видов спорта 18:19
В Сбербанке предупредили о новом мошенничестве с помощью роботов 17:50
В Мордовии цементный завод оштрафовали за серый снег 17:50
В Беларуси чествовали мастеров аграрной индустрии страны 17:45
Тимошенко обвинили в незаконном обогащении 17:44
Росздравнадзор изъял из обращения популярное средство от кашля 17:41
Ракетоносцы Ту-95МС прошли над восточными морями 17:41
Анатолий Вассерман предложил проверить Друзя на детекторе лжи 17:38
Команда Путина и Лукашенко выиграла в хоккей со счетом 16:1 17:36
Стала известна дата продаж обновленного Kia ProCeed в России 17:33
Радио "Комсомольская правда" исполняется 10 лет 17:30
Путин отметил профессионализм и мужество советских воинов-афганцев 17:25
Бурда прокомментировал отстранение Друзя 17:20
Арестован еще один участник дела по Baring Vostok 17:18
В Новороссийске на подростка завели дело за смертельный поджог 17:13
Члены запрещенной в РФ "Хизб ут-Тахрир" приговорены к длительным срокам 17:08
В больнице под Курском перепутали тела умерших пациенток 17:03
В России разработали приложение для реабилитации после инсульта 16:51
Сумма контрактов на форуме в Сочи выросла в 7 раз 16:50
Шорт-трекист Владимир Балбеков завоевал "серебро" на ЕЮОФ-2019 16:48
В горах Кавказа потерялся переднеазиатский леопард Эльбрус 16:46
В Петербурге задержали 12 человек, организовавших нарколабораторию 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
15.02.2019 17:44
Рубрика: В мире

Тимошенко обвинили в незаконном обогащении

Текст: Иван Карташов
Фото: Стрингер / РИА Новости Юлия Тимошенко с Юрием Луценко. Фото: Стрингер / РИА Новости
Юлия Тимошенко с Юрием Луценко. Фото: Стрингер / РИА Новости

Генеральная прокуратура Украины передала в специальную антикоррупционную прокуратуру заявление о возбуждении дела против депутата Верховной рады и кандидата в президенты страны Ю. Тимошенко о незаконном обогащении. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства. Юлия Тимошенко назвала обвинения в свой адрес безосновательными.

Обращает на себя внимание тот факт, что в сообщении Генеральной прокуратуры не указано полное имя депутата. Дело в том, что в украинском парламенте есть два парламентария с одинаковыми инициалами: Юлия и Юрий Тимошенко. И оба они зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты.

Встречу Юлии Тимошенко с избирателями сорвали дымовыми шашками
В Киеве перед выступлением Тимошенко задержали людей с зеленкой и ножами

Ранее украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции" рассказала о направлении в адрес генерального прокурора заявления о возбуждении уголовного дела в отношении Юлии Тимошенко, обвиняя ее в незаконном обогащении. В частности, речь может идти о скрытых расходах Тимошенко на услуги американских лоббистов.

Согласно украинскому законодательству, расследованием таких дел осуществляется Национальным антикоррупционным бюро Украины, а надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования бюро возложено на специальную антикоррупционную прокуратуру.

Сама кандидат в президенты Юлия Тимошенко опровергла обвинения в свой адрес и посоветовала генеральному прокурору Украины Юрию Луценко сходить в отпуск на время избирательной кампании. "А то как-то неудобно получается - он сначала горячо поддерживает Петра Алексеевича во время его выдвижения, а затем одно за другим штампует высосанные из пальца дела против его главных конкурентов", - написала Тимошенко на своей страничке в Facebook.

Во Львове Зеленского обвинили в употреблении наркотиков
В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2019
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2019
Путин отметил профессионализм и мужество советских воинов-афганцев
Суд вынес приговор школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке
Первый канал прокомментировал отстранение Бера и Друзя
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя