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15.02.2019 15:06
Рубрика: Легковые авто

В Land Rover потребовали удалить фото интерьера нового Defender

Текст: Виктория Чернышева

Фотографии интерьера внедорожника Defender следующего поколения, попавшие в Сеть, стали причиной скандала. Изображения выложил на своей странице в Twitter британский дизайнер Роберт Чарльз. На фото салон внедорожника выглядит довольно аскетично.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
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Vожно разглядеть, что тахометр выходит за пределы 7000 оборотов в минуту, а красная линия начинается с деления 7250. Граница спидометра - 160 миль (чуть более 257 километров) в час.

Заглушки вместо ряда кнопок навевают на мысль, что дизайнер выложил фото прототипа. Возможно, именно поэтому в числе комментаторов отметился Ричард Агнью, отвечающий, как у него указано в профиле, за глобальный пиар Jaguar Land Rover. Он пригрозил разбирательствами: "Как насчет того, чтобы удалить это изображение? Его не следовало публиковать. Команда юристов уже в пути".

Интересно, что страница в Twitter, на которой первоначально были выложены фото, сейчас недоступна.

Как уточняет портал Autoevolution, новый Defender предложат в трех- и пятидверном исполнении. Автомобиль оснастят 4-х или 6-цилиндровым двигателем Ingenium с гибридной системой.

Судя по попавшему ранее в Сеть тизеру, форма кузова у внедорожника останется традиционной, квадратной. Презентация новинки должна состояться в конце года.

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#Land Rover