В России приостановят продажи ряда лекарственных препаратов

В ближайшее время в России приостановят продажи сразу нескольких лекарственных препаратов. Все они созданы на основе фенспирида. Об этом сообщили в Росздравнадзоре.

Ранее стало известно, что применяемое от бронхита лекарство "Эреспал" изымут из аптек из-за опасных побочных эффектов. Такое решение принял производитель - французская "Лаборатория Сервье". Хотя препарат продавался с 1973 года, недавно стало известно, что его применение может "создать потенциальные условия для появления угрожающих жизни нарушений сердечного ритма".

Как сообщил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко, вскоре будут приостановлены продажи других лекарств на основе фенспирида. "Еще есть несколько производителей, по ним тоже подготовлены запросы по приостановке лекарственного препарата", - приводит его слова РИА Новости.