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15.02.2019 11:37
Рубрика: Видео

Видео: блогеры выяснили, как опасен сорвавшийся при буксировке фаркоп

Текст: Вадим Давыденко

Среди страшных баек, которыми опытные шоферы щедро потчуют не в меру доверчивых и излишне впечатлительных водителей-новичков, не последнее место занимают истории о ломких фаркопах и плохо закрепленных буксировочных тросах. У каждого бывалого рассказчика найдется давний знакомый (дальний родственник, бывший сослуживец), который взялся как-то вытягивать из болота (снега, воды) застрявшую машину и кааак дернул! А трос кааак натянулся! Каак сорвал фаркоп! А тот каааак...

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Финалы всех историй разнятся по числу жертв и разрушений, но сопровождаются одинаковым резюме: фиксируй трос на фаркопе крепче, а застрявшую машину вытягивай без рывков.

Выяснить на практике, насколько опасен отломанный резким рывком троса фаркоп, взялись американские блогеры на Jeep Cherokee. Семь раз они принимались выдергивать застрявшую машину и все семь попыток могли завершиться для участников и очевидцев очень печально. Отрывавшийся то у одной, то у другой машины фаркоп летел как камень из пращи, разбивая то фары, то заднюю дверцу, а уж сколько манекенов переколотил, которые изображали зевак со смартфонами - их и не сосчитать.

Съемка в режиме slow motion убеждает, что опаснее сорвавшегося при буксировке фаркопа только идиот-водитель, который газует изо всех сил, когда надо наоборот - нежнее, мягче, ровнее.

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#видео #авто