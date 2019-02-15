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15.02.2019 15:03
Рубрика: Власть

Владимир Путин: Полностью независимых государств не существует

Текст: Айсель Герейханова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что суверенитет и независимость - это близкие понятия. По мнению главы государства, полностью независимых государств в мире не существует.

"Все, хоть большие и малые страны. Современный мир - это мир взаимозависимостей", - сказал он журналистам по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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Российский лидер также привел в пример зависимые отношения европейских стран с Вашингтоном. "Вы думаете, что кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет, но сидят и помалкивают, - заявил он журналистам. - Где их суверенитет?" , - задал вопрос Путин. Он также указал на такие организации, как Европарламент и НАТО. В них, по словам президента, европейцы вложили часть своего суверенитета.

"Там Европарламент принимает для исполнения всеми его членами решений больше, чем Верховный совет СССР в свое время принимал таких решений для союзных республик", - привел свой аргумент президент.

Владимир Путин также рассказал о Евразийском экономическом союзе: "часть нашей независимости мы туда сознательно передали". Путин напомнил, что в его составе действуют наднациональные органы, которым государства-члены передали часть полномочий, тем самым создав определенную взаимозависимость.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент
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