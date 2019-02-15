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15.02.2019 13:12
Рубрика: Культура

В Испании нашли массовые захоронения принесенных в жертву собак

Текст: Денис Передельский
Фото: Universitat de Barcelona Фото: Universitat de Barcelona
Фото: Universitat de Barcelona

Испанские археологи на северо-востоке Пиренейского полуострова обнаружили четыре массовых захоронения собак, возраст которых достигает 6200 лет.

Исследование опубликовано на сайте Университета Барселоны. Авторы работы утверждают, что неолитические общины практиковали жертвоприношение собак. Об этом говорит анализ костей, найденных в четырех захоронениях и одном некрополе на Пиренейском полуострове.

Фото: Пресс-служба ЧелГУ
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Установлено, что они были созданы в период с 4200 по 3600 гг. до н.э. Всего были изучены останки 26 собак. В ходе исследования был также проведен изотопный анализ 18 животных, чтобы установить, какие отношения связывали их с людьми.

Выяснилось, что собаки питались тем же, чем и их хозяева. То есть в погребальных ямах находились кости одомашненных собак. Это были особи в возрасте от одного до 18 месяцев, самые взрослые были примерно одинакового размера - высотой 40-50 сантиметров в холке.

Собаки были похоронены в круглых гробницах рядом с людьми, а иногда и между ними. Некоторые животные были погребены отдельно, в том числе у входа в гробницу. Примечательно, что только один скелет собаки оказался полным, остальные были разделены.

"Отбор щенков и молодых псов сам по себе предполагает намерение принести их в жертву, - говорит ведущий автор работы Сильвия Альбизури. - То, что их хоронили вместе с людьми, тоже указывает на прямую связь смерти с похоронным ритуалом".

Исследование подтвердило, что собаки играли очень важную роль в "экономике" неолита, помогая охранять поселения и пасти скот. Возможно, именно эти жизненно важные отношения сделали их спутниками людей в загробный мир.

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