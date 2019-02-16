Fitch подтвердило рейтинг РФ на уровне "BBB-"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-". Прогноз "позитивный".

Позитивный прогноз отражает продолжительный прогресс в укреплении экономической политики. Агентство отметило, что подобная политика увеличила устойчивость экономики к "шокам" и позволила "сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность", предает РИА Новости.

Данный инвестиционный рейтинг соответствует уровню Кипра, Венгрии, Румынии, Индии и Уругвая. Начиная с этого уровня вклады в экономику страны перестают считаться рискованными или спекулятивными.

В Минфине положительно оценили представленный агентством прогноз.

Рейтинги России от Standart & Poor s также находятся на уровне "BBB-" (с прогнозом "стабильный"). Ранее международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня "Baa3".