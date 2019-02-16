Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
16.02.2019,  
12:25
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

"Игла-С" успешно поразила цель на учениях в Венесуэле

Бойцы сухопутных войск Венесуэлы во время беспрецедентных по своим масштабам военно-гражданских маневров "Ангостура-200" отработали применение переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С".

В небе над одним из полигонов они поразили цели, изображавшие условного противника.

Фото: Vitaly V. Kuzmin \ http://www.vitalykuzmin.net
Проверка ПВО: в Венесуэле испытали российский комплекс "Бук-М2Э"

На вооружении Боливарианской республики имеется несколько сотен таких ПЗРК и внушительный запас ракет к ним. Их количества достаточно, чтобы создать большие проблемы любому потенциальному агрессору, который попытается посягнуть на суверенитет этого государства.

Данный комплекс способен поражать различные летательные аппараты на дистанции в 6000 метров и на высотах от 10 до 3500 метров. Скорость цели может составлять до 400 метров в секунду. "Игла-С" обладает высокой надежностью, она не боится пятидесятиградусной жары и влажности в 98 процентов.

Высокие характеристики этого "ручного" зенитного комплекса оценили во многих странах мира. Минувшей осенью стало известно, что Индия, уже имеющая на вооружении "Иглы" ранних модификаций, решила закупить большую партию самой современной версии этого ПЗРК.
 

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Опубликованы фото артефактов с затонувшего в 1942 году авианосца Hornet 14.02.2019
Предупреждение агрессорам: Су-30МК2V Венесуэлы запустил ракету Х-31 13.02.2019
учения
Ракетный полк Тейковской дивизии впервые применил "Листву" 14.02.2019
Военные на Урале прикрыли командный пункт от "роя" беспилотников 13.02.2019
ПВО
Бурунди подпишет контракт на поставку ЗРПК "Панцирь-1" 14.02.2019
Возраст не помеха: "Шилка" остается одной из самых популярных ЗСУ в мире 13.02.2019