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16.02.2019,  
18:37
Текст:  Майя Бирюкова

Израильский БТР Namer получит танковый двигатель из США

Фото: Wikipedia Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia

Израильский тяжелый БТР Namer получит танковый двигатель из США. Соответствующую сделку на 238 миллионов долларов одобрило американское правительство, сообщило Управление военного сотрудничества США (DSCA).

Израильское правительство запросило 240 двигателей APC-MT883 в полной конфигурации и 30 - в облегченной.Их мощность составляет 1497 лошадиных сил.

БТР Namer был создан в 2005 году на основе танка Merkava Mk IV: он имеет усиленное бронирование днища, противокумулятивные экраны, систему активной защиты Trophy и дистанционно управляемый боевой модуль. Машина может перевозить до 12 человек, включая троих членов экипажа.

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