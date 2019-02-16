Лавров не ожидает позитивных подвижек на Украине до выборов

Позитивные подвижки со стороны Киева до проведения на Украине президентских выборов едва ли возможны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в работе Мюнхенской конференции по безопасности.

"А некоторые говорят, что и до парламентских выборов ничего радикального в позиции украинского руководства не произойдет", - добавил Лавров.

Между тем министр назвал отказ зарубежных политиков посещать Крым через территорию России "политизацией" вопроса. Москва старается убедить "всех тех, кто озабочен Крымом, поехать туда и посмотреть", заключил Сергей Лавров.