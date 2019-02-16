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16.02.2019 22:08
Рубрика: Власть

Лавров: Все партнеры заверили, что хотят нормализации отношений с Россией

Текст: Константин Волков (Мюнхен)
Мюнхенская конференция по безопасности не показала изоляции России, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в субботу, 16 февраля.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

"Нам бы даже не помешало побольше изоляции, потому что переговоры шли одни за другими, за два дня мы провели их более 20, буквально спины не разогнуть", - пошутил он.
Министр отметил, что все партнеры по переговорам заверяли, что хотят нормализации отношений с Россией.

Фото: Александр Щербак / РИА Новости
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"Мы терпеливо объясняем, что готовы к возобновлению отношений на равноправной основе в том темпе, который удобен нашим партнерам", - пояснил глава российского внешнеполитического ведомства.

Он также добавил, что "мы просто сделали вывод, на кого можно положиться, а на кого - нет".

По словам Лаврова, к российской стороне стали больше прислушиваться на Мюнхенской конференции. "Терпенье и труд все перетрут", - сказал он.

Кроме того, значительную роль сыграл и доклад, опубликованный перед конференцией "Большой паззл: кто его соберет?" В этом документе, по мнению Лаврова, "чувствуется растерянность" от угроз мировой торговле, от давления на другие страны со стороны некоторых держав, от развала международной системы контроля над вооружениями.

"Все понимают, что надо собирать все разумные силы, чтобы решать эти проблемы", - отметил министр.

Фото: REUTERS/Andreas Gebert
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Лавров также провел 16 февраля переговоры со своим японским коллегой Таро Коно на полях Мюнхенской конференции. Переговоры прошли в особняке генконсульства РФ. Коно поблагодарил Лаврова за запонки, подаренные ему во время визита в Москву в январе этого года, а также отметил, что "сегодня у нас будет достаточно времени, чтобы обстоятельно обсудить волнующие нас вопросы".

Переговоры с Коно продолжались более полутора часов. По их итогам Лавров заявил, что "у России нет никаких искусственных сроков, к которым надо достичь результатов", и что Москва намерена двигаться на основе декларации 1956 года и согласно договоренности между лидерами двух стран, достигнутой на встрече в Сингапуре в 2018 году. То есть сначала должен быть подписан мирный договор, а его условие - признание японской стороной суверенитета России над всеми четырьмя южнокурильскими островами.

Теперь должны пройти двусторонние встречи на уровне замминистров, после чего планируется следующая министерская встреча, уже в Токио.

Фото: THOMAS KIENZLE / AFP
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Напомним, ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности проходит в столице Баварии 15-17 февраля. В мероприятии принимают участие более 30 глав государств и правительств, около 80 министров иностранных дел, порядка 600 экспертов по безопасности, представителей деловых и научных кругов.

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также в Мюнхен приехали руководители международного комитета Совфеда Константин Косачев и комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Главные темы конференции - ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), архитектура европейской безопасности и положение в Сирии.

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