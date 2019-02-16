Массовое убийство в Иллинойсе затронуло "одноэтажную Америку"

Новости

На Ставрополье суд оштрафовал врача за гибель новорожденного 14:27
На форуме в Сочи представили Фонд содействия соцразвитию 14:09
Кустурица и Депардье приедут на форум в Ялту 13:45
СМИ назвали дату боя Поветкина и Усика 13:44
У бойца Харитонова диагностирована гематома после удара в пах 13:43
Три ТЦ в Москве проверили после угрозы минирования 13:33
Эрдоган допустил совместную операцию с Россией и Ираном в Идлибе 13:04
В Крыму ответили на заявление Киева о поставках газа в Европу 12:55
Новый Kia Sportage: как изменился популярный кроссовер 12:55
Спасенный в Магнитогорске мальчик отметил первый день рождения 12:47
США предоставят Украине помощь в размере 700 млн долларов 12:42
Сестра экс-главы МИД Британии разделась в прямом эфире из-за Brexit 12:32
Минтранс поддержал введение штрафа при превышении скорости свыше 10 км/ч 12:10
Головокружительный полет Як-130 сняли на видео в Лаосе 11:56
В России испытали новейший плавающий БТР 11:50
Пушков оценил шансы законопроекта о запрете выхода США из ДРСМД 11:47
BlaBlaCar введет в России новые меры для повышения безопасности поездок 11:38
Школы и больницы не работают в связи с забастовкой в Португалии 11:34
Ученые выяснили, как защитить организм от рака 11:21
Ученые создали климатическую карту США в 2080 году 11:00
Умер петербургский стимпанк-художник Виктор Григорьев 10:51
Минск: Австрия профинансировала памятник в "Тростенце" 10:29
Коридоры для выхода беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" откроются 19 февраля 10:24
СК возбудил дело против зампредседателя Иркутского облсуда 10:23
Появилось видео сопровождения Ту-95МС японскими истребителями 10:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
16.02.2019 13:36
Рубрика: В мире

Массовое убийство в Иллинойсе затронуло "одноэтажную Америку"

Текст: Максим Макарычев
Американские медиа со ссылкой на источники в правоохранительных органах публикуют новые подробности расследования массового убийства в штате Иллинойс.
Фото: Bev Horne/Daily Herald/via REUTERS Фото: Bev Horne/Daily Herald/via REUTERS
Фото: Bev Horne/Daily Herald/via REUTERS

В пятницу около 13.30 по местному времени 45-летний афроамериканец Гэри Мартин убил пять человек на предприятии, где работал, и ранил пять полицейских. Еще два человека получили легкие ранения.

По словам матери преступника и его знакомых, на которых ссылается FoxNews, перед убийством Мартин тяжело переживал свое увольнение и был сильно взволнован. Он работал на предприятии последние 15 лет.

Фото: AP Photo/ Andrew Harnik
Доклад: Трамп обвалил продажи огнестрельного оружия в США

Мартин, вооруженный пистолетом, открыл беспорядочную стрельбу, ворвавшись на совещание с участием менеджеров фирмы. А затем продолжил стрелять уже в цехах предприятия. "Я видел, как парень бежал по проходу с пистолетом и стрелял во всех подряд", - заявил один из очевидцев происшествия. Позже стало известно, что преступник был вооружен пистолетом с лазерным прицелом. По словам главы полиции города Аврора Кристен Зиман, пока неясно, хотел ли Мартин убить конкретных сотрудников или его действия были "классическим массовым убийством". "Я ненавижу термин классическое массовое убийство, но, скорее всего, речь идет именно об этом", - заявила Зиман.

Полицейские прибыли на место трагедии через четыре минуты после получения звонка о стрельбе и попали под огонь, открытый преступником. Двое офицеров из пяти, которые получили тяжелые ранения, были доставлены вертолетом в больницу в Чикаго. Преступник был застрелен стражами правопорядка. В результате расследования выяснилось, что Мартин был осужден за то, что нанес ножевые ранения женщине в Миссисипи в 1994 году.

Пока неизвестно, были ли жертвы менеджерами, которые увольняли Мартина. В компании, где трудился стрелок, работает около 200 человек. Это предприятие, находящееся в городке Аврора, расположенном примерно в 65 километрах от Чикаго, является ведущим в США по выпуску водяных клапанов для производственных целей и занимает площадь около 8 тысяч квадратных метров. Производственный комплекс окружен скромными домами с верандами, на некоторых из которых снаружи висят американские флаги. Сам Мартин с матерью проживал в кондоминиуме в трех километрах от предприятия, на котором работал. Полиция провела обыск в квартире преступника, но внутри не было найдено какого-либо оружия и запрещенных предметов.

В Белом доме тем временем пояснили, что Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе и наблюдал за ситуацией перед тем, как отправиться в поездку на выходные в свой дом в Палм-Бич, штат Флорида. Трамп высказал в Twitter свою благодарность сотрудникам правоохранительных органов в Авроре и выразил соболезнования жертвам и их семьям. "Америка с вами", - написал Трамп.

Это массовое убийство стало самым смертоносным в истории обычного провинциального городка, из тех, что принято называть "одноэтажной Америкой". "Мы никогда не думали, что что-то подобное произойдет в нашем городке", - сказала Кристи Фонсека, жительница этого пригорода Чикаго, которая всю жизнь проработала на фабрике. "Жаль, что такие массовые расстрелы стали обычным явлением в нашей стране. Это позор. Но мы, как общество, не можем допустить, чтобы эти ужасные действия стали обычным явлением", - заявил мэр Авроры Ричард Ирвин, тем самым выразив мнение многих американцев, уставших от насилия. В свою очередь бывший член палаты представителей конгресса Габби Гиффордс, сама ставшая жертвой массовой стрельбы, раскритиковала президента Трампа за отказ "признать реальный кризис, который очевиден всем". "Американцы должны иметь возможность ходить на работу, не боясь быть застреленными", - отметила Гиффордс, которая в 2011 году во время выступления на одном из митингов была тяжело ранена в голову и в критическом состоянии доставлена в больницу. Во время ее встречи с избирателями преступник, вооруженный пистолетом, убил шесть человек.

В мире США Массовые убийства в США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минтранс поддержал введение штрафа при превышении скорости свыше 10 км/ч
Коридоры для выхода беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" откроются 19 февраля
Бой Харитонова и Митриона признан несостоявшимся
Пушков оценил шансы законопроекта о запрете выхода США из ДРСМД
Мадуро предложил план развертывания вооруженных сил Венесуэлы