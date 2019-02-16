Массовое убийство в Иллинойсе затронуло "одноэтажную Америку"

Американские медиа со ссылкой на источники в правоохранительных органах публикуют новые подробности расследования массового убийства в штате Иллинойс.

В пятницу около 13.30 по местному времени 45-летний афроамериканец Гэри Мартин убил пять человек на предприятии, где работал, и ранил пять полицейских. Еще два человека получили легкие ранения.

По словам матери преступника и его знакомых, на которых ссылается FoxNews, перед убийством Мартин тяжело переживал свое увольнение и был сильно взволнован. Он работал на предприятии последние 15 лет.

Мартин, вооруженный пистолетом, открыл беспорядочную стрельбу, ворвавшись на совещание с участием менеджеров фирмы. А затем продолжил стрелять уже в цехах предприятия. "Я видел, как парень бежал по проходу с пистолетом и стрелял во всех подряд", - заявил один из очевидцев происшествия. Позже стало известно, что преступник был вооружен пистолетом с лазерным прицелом. По словам главы полиции города Аврора Кристен Зиман, пока неясно, хотел ли Мартин убить конкретных сотрудников или его действия были "классическим массовым убийством". "Я ненавижу термин классическое массовое убийство, но, скорее всего, речь идет именно об этом", - заявила Зиман.

Полицейские прибыли на место трагедии через четыре минуты после получения звонка о стрельбе и попали под огонь, открытый преступником. Двое офицеров из пяти, которые получили тяжелые ранения, были доставлены вертолетом в больницу в Чикаго. Преступник был застрелен стражами правопорядка. В результате расследования выяснилось, что Мартин был осужден за то, что нанес ножевые ранения женщине в Миссисипи в 1994 году.

Пока неизвестно, были ли жертвы менеджерами, которые увольняли Мартина. В компании, где трудился стрелок, работает около 200 человек. Это предприятие, находящееся в городке Аврора, расположенном примерно в 65 километрах от Чикаго, является ведущим в США по выпуску водяных клапанов для производственных целей и занимает площадь около 8 тысяч квадратных метров. Производственный комплекс окружен скромными домами с верандами, на некоторых из которых снаружи висят американские флаги. Сам Мартин с матерью проживал в кондоминиуме в трех километрах от предприятия, на котором работал. Полиция провела обыск в квартире преступника, но внутри не было найдено какого-либо оружия и запрещенных предметов.

В Белом доме тем временем пояснили, что Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе и наблюдал за ситуацией перед тем, как отправиться в поездку на выходные в свой дом в Палм-Бич, штат Флорида. Трамп высказал в Twitter свою благодарность сотрудникам правоохранительных органов в Авроре и выразил соболезнования жертвам и их семьям. "Америка с вами", - написал Трамп.

Это массовое убийство стало самым смертоносным в истории обычного провинциального городка, из тех, что принято называть "одноэтажной Америкой". "Мы никогда не думали, что что-то подобное произойдет в нашем городке", - сказала Кристи Фонсека, жительница этого пригорода Чикаго, которая всю жизнь проработала на фабрике. "Жаль, что такие массовые расстрелы стали обычным явлением в нашей стране. Это позор. Но мы, как общество, не можем допустить, чтобы эти ужасные действия стали обычным явлением", - заявил мэр Авроры Ричард Ирвин, тем самым выразив мнение многих американцев, уставших от насилия. В свою очередь бывший член палаты представителей конгресса Габби Гиффордс, сама ставшая жертвой массовой стрельбы, раскритиковала президента Трампа за отказ "признать реальный кризис, который очевиден всем". "Американцы должны иметь возможность ходить на работу, не боясь быть застреленными", - отметила Гиффордс, которая в 2011 году во время выступления на одном из митингов была тяжело ранена в голову и в критическом состоянии доставлена в больницу. Во время ее встречи с избирателями преступник, вооруженный пистолетом, убил шесть человек.