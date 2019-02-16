МИД: Диалог возможен при корректировке недружественной политики Лондона

Москвы выражает готовность к диалогу с Лондоном при корректировке недружественной политики на российском направлении, заявил первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов.

В ходе встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности с замглавы МИД Великобритании Аланом Данканом российский представитель проводил мысль о том, что нормализация отношений между сторонами может быть обеспечена лишь путем налаживания равноправного диалога.

"Собеседники обсудили сложившуюся ситуацию в российско-британских отношениях и возможности решения накопившихся в них проблем", - говорится в сообщении МИД РФ.