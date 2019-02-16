На Украине собрались заменить РФ в качестве поставщика газа в Европу

Один из 44-х кандидатов в президенты Украины - мультимиллионер и политик Сергей Тарута - заявил, что Украина будто бы обладает всеми возможностями, чтобы заменить Россию на газовом рынке Европы.

"Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу. Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа", - написал в своем Facebook Тарута, с марта по октябрь 2014 года бывший губернатором Донецкой области - контролируемой украинскими войсками части.

Тарута - ныне депутат Рады и формальный лидер карликовой партии "Основа", уверен, что в подходах США и Евросоюза к "Северному потоку-2" имеются расхождения. Европа, указывает он, смотрят на этот вопрос с точки зрения экономического прагматизма. А Вашингтон воспринимает на ситуацию с позиций обеспечения безопасности. "По их мнению, покупать газ из России в Европу - это значит покупать газ у потенциального противника", - убежден Татута. Выступающий на выборах в роли "технического кандидата" для Петра Порошенко, Тарута предлагает ему стать игроком на мировом газовом рынке.

Ранее Тарута уверял, что Украина обладает некими "колоссальными" запасами газа. По его оценкам, объемы этого топлива в стране являются одними из самых больших не только на континенте, но и в мире, однако цифр не назвал. В реальности же собственная добыча Украины едва превышает 20 миллиардов кубометров в год, чего не хватает для внутреннего потребления.