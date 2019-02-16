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16.02.2019 08:11
Рубрика: В мире

На Украине собрались заменить РФ в качестве поставщика газа в Европу

Текст: Иван Карташов

Один из 44-х кандидатов в президенты Украины - мультимиллионер и политик Сергей Тарута - заявил, что Украина будто бы обладает всеми возможностями, чтобы заменить Россию на газовом рынке Европы.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу. Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа", - написал в своем Facebook Тарута, с марта по октябрь 2014 года бывший губернатором Донецкой области - контролируемой украинскими войсками части.

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Тарута - ныне депутат Рады и формальный лидер карликовой партии "Основа", уверен, что в подходах США и Евросоюза к "Северному потоку-2" имеются расхождения. Европа, указывает он, смотрят на этот вопрос с точки зрения экономического прагматизма. А Вашингтон воспринимает на ситуацию с позиций обеспечения безопасности. "По их мнению, покупать газ из России в Европу - это значит покупать газ у потенциального противника", - убежден Татута. Выступающий на выборах в роли "технического кандидата" для Петра Порошенко, Тарута предлагает ему стать игроком на мировом газовом рынке.

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Ранее Тарута уверял, что Украина обладает некими "колоссальными" запасами газа. По его оценкам, объемы этого топлива в стране являются одними из самых больших не только на континенте, но и в мире, однако цифр не назвал. В реальности же собственная добыча Украины едва превышает 20 миллиардов кубометров в год, чего не хватает для внутреннего потребления.

В мире экс-СССР Украина Переговоры с Украиной по газу Газопровод "Северный поток-2" Экономический кризис на Украине
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