На Сокольнической линии метро закрылись 5 станций

К обычному режиму работы Сокольническая линия вернется в понедельник 25 февраля в 5.30 утра. А пока пассажиры могут воспользоваться компенсационными автобусами (КМ), которые с интервалом в 1 минуту курсируют между закрытыми станциями. Их маршрут не охватывает только станцию "Бульвар Рокоссовского" в районе Метрогородок, но здесь для жителей выделили дополнительный автобусный маршрут 86М, который довезет до проспекта Буденного через "Преображенку" и "Электрозаводскую". Также здесь ходит 13-й трамвай, на котором можно доехать до "Комсомольской". До 25 февраля проезд на нем будет бесплатным. Кроме того, здесь местные жители могут пользоваться Московским центральным кольцом (МЦК).

Чтобы обеспечить приоритетное движение общественного транспорта, на все время закрытия станций метро вводятся и ограничения для автомобилистов. Зона перекрытий представляет из себя узкую колею длиной более 7 км - от самого начала Большой Черкизовской улицы до улицы Маши Порываевой в обе стороны, то есть по всему компенсационному маршруту. Местных жителей к своим домам пропускают сотрудники ГИБДД.

Водителям рекомендуют заранее искать альтернативные маршруты - например, проехать по Ярославскому шоссе или шоссе Энтузиастов.