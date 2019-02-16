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16.02.2019 12:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Сокольнической линии метро закрылись 5 станций

Текст: Иван Пышечкин
16 февраля для пассажиров закрылись 5 станций на "красной" ветке - "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского". Движение поездов остановлено в связи со строительством Большой кольцевой линии метро (БКЛ), сообщается на сайте столичной подземки.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

К обычному режиму работы Сокольническая линия вернется в понедельник 25 февраля в 5.30 утра. А пока пассажиры могут воспользоваться компенсационными автобусами (КМ), которые с интервалом в 1 минуту курсируют между закрытыми станциями. Их маршрут не охватывает только станцию "Бульвар Рокоссовского" в районе Метрогородок, но здесь для жителей выделили дополнительный автобусный маршрут 86М, который довезет до проспекта Буденного через "Преображенку" и "Электрозаводскую". Также здесь ходит 13-й трамвай, на котором можно доехать до "Комсомольской". До 25 февраля проезд на нем будет бесплатным. Кроме того, здесь местные жители могут пользоваться Московским центральным кольцом (МЦК).

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Чтобы обеспечить приоритетное движение общественного транспорта, на все время закрытия станций метро вводятся и ограничения для автомобилистов. Зона перекрытий представляет из себя узкую колею длиной более 7 км - от самого начала Большой Черкизовской улицы до улицы Маши Порываевой в обе стороны, то есть по всему компенсационному маршруту. Местных жителей к своим домам пропускают сотрудники ГИБДД.

Водителям рекомендуют заранее искать альтернативные маршруты - например, проехать по Ярославскому шоссе или шоссе Энтузиастов.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро
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