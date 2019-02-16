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16.02.2019 16:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви

Глава крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви арестован по подозрению в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный". Соответствующее решение принял в субботу Басманный суд Москвы.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Озвучена причина задержания главы Baring Vostok Майкла Калви

Как передает ТАСС заявление судьи, таким образом было удовлетворено хадатайство следствия. Суд решил, что у главы фирмы существуют достаточные ресурсы, чтобы скрыться или надавить на свидетелей. Калви пробудет под стражей вплоть до 13 апреля. В течение 10 суток ему должны будут предъявить обвинение.

Ранее о переносе заседания просила защита подсудимого для сбора и предоставления материалов по характеристике личности Калви.

Майклу Калви и еще пяти фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере, а именно хищение 2,5 млрд рублей.

Инвесткомпания Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций.

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