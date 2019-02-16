В Твери навес рухнул на людей, два человека пострадали

Два человека госпитализированы с улицы Новоторжской в Твери, где на прохожих обрушился деревянный навес, установленный у старинного дома, закрытого на многолетнюю реставрацию.

- На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства происшедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в региональном управлении СК.

Построенное в середине XIX века здание бывшей гостиницы находится в аварийном состоянии. В 2012 году дом закрыли на реставрацию, а вдоль фасада поставили деревянный навес. По предварительным данным, причиной его обрушения стал сход снежной массы с крыши трехэтажного здания.

В феврале 2016 года на Новоторжской произошло аналогичное ЧП по той же причине - тогда никто не пострадал.