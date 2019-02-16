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16.02.2019 19:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Врио губернатора Петербурга прибыл на место обрушения корпуса ИТМО

Текст: Евгения Цинклер

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл к зданию ИТМО на улице Ломоносова, 9, где сегодня обрушились перекрытия. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По факту обрушения в петербургском вузе возбуждено уголовное дело

Сейчас врио губернатора вместе с начальником ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу Алексеем Аникиным контролирует ход ликвидации последствий на месте ЧП. В Смольном создан оперативный штаб.

Обрушение произошло в то время, когда в корпусе шли занятия, поэтому людей в здании было довольно много. Однако, по предварительным данным МЧС, жертв удалось избежать. Идет эвакуация, людей под завалами не осталось.

На место ЧП также вылетела директор департамента координации деятельности вузов Екатерина Бабелюк, под председательством которой создана комиссия по расследованию причин произошедшего, с привлечением представителей Совета ректоров Санкт-Петербурга и городского Комитета по науке и высшему образованию.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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