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16.02.2019 12:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Спасенный в Магнитогорске мальчик отметил первый день рождения

Текст: Наталия Швабауэр (Магнитогорск)
Фото: Антон Солохин "РГ" навестила семью спасенного в Магнитогорске Вани Фокина. Фото: Антон Солохин
"РГ" навестила семью спасенного в Магнитогорске Вани Фокина. Фото: Антон Солохин

Сегодня Ване Фокину, чудом выжившему под завалами в Магнитогорске, исполнился ровно год. Бригада "Российской газеты" навестила семью.

Фото: Антон Солохин
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Пока они все вместе живут в небольшой квартире бабушки и дедушки, новая еще не обустроена.

Ванечка во время нашего визита спал. По словам мамы Ольги, за 45 дней нахождения в больнице сынишка привык к тому, что вокруг много чужих лиц, а сейчас понемногу осваивается дома, стал спокойнее.

Мы пожелали малышу здоровья, Ольге и Евгению - счастья и любви. И подарили пылесос. Сначала хотели какую-нибудь игрушку, но глава семейства признался, что игрушек Ване надарили уже много, а вот пылесос очень пригодится - все имущество потеряли в результате взрыва бытового газа в многоэтажке. Пусть в новой квартире Фокиных будет чисто и уютно.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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