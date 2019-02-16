Спасенный в Магнитогорске мальчик отметил первый день рождения

Сегодня Ване Фокину, чудом выжившему под завалами в Магнитогорске, исполнился ровно год. Бригада "Российской газеты" навестила семью.

Пока они все вместе живут в небольшой квартире бабушки и дедушки, новая еще не обустроена.

Ванечка во время нашего визита спал. По словам мамы Ольги, за 45 дней нахождения в больнице сынишка привык к тому, что вокруг много чужих лиц, а сейчас понемногу осваивается дома, стал спокойнее.

Мы пожелали малышу здоровья, Ольге и Евгению - счастья и любви. И подарили пылесос. Сначала хотели какую-нибудь игрушку, но глава семейства признался, что игрушек Ване надарили уже много, а вот пылесос очень пригодится - все имущество потеряли в результате взрыва бытового газа в многоэтажке. Пусть в новой квартире Фокиных будет чисто и уютно.