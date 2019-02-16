Северокорейский лидер приедет во Вьетнам до встречи с Дональдом Трампом

Глава КНДР Ким Чен Ын приедет во Вьетнам 25 февраля в преддверии запланированного саммита с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает в субботу агентство Reuters со ссылкой на три источника, непосредственно осведомленных с расписанием северокорейского лидера.

Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся во вьетнамской столице 27 и 28 февраля. Это будет второй саммит двух лидеров после их исторической встречи в Сингапуре в июне прошлого года.

По информации агентства, по прибытии в Ханой глава КНДР планирует провести встречи с официальными лицами Вьетнама.