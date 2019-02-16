Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Шведские исследователи совершили экспедицию на Северный Урал, чтобы выяснить причину трагедии, произошедшей с туристами группы Дятлова в 1959 году.

Как сообщает Aftonbladet, после экспедиции они выдвинули свою достаточно неожиданную версию случившегося. В частности, археолог Ричард Хольмгрен считает, что у туристов перед гибелью могло возникнуть ощущение, что палатку сдует бурей, и поэтому, якобы, они предпочли ее быстро покинуть. В качестве аргумента шведский ученый приводит собственный опыт на горе Арарат, где он оказался по воздействием сильного ветра.

Также исследователи высказали предположение о том, что кости туристов мог раздавить тяжелый снежный покров уже после смерти людей. А особенности останков одной из участниц группы Дятлова, которая оказалась в ручье, объясняются результатом ускоренного процесса разложения.

Между тем в интернете уже раскритиковали шведскую версию трагедии. Пользователи считают, что она плохо согласуется с опытом туристов, отправившихся на перевал.

Ранее сообщалось, что в прокуратуре намерены изучить дело группы Дятлова, чтобы прояснить все обстоятельства трагедии шестидесятилетней давности. Уже исключена версия о фальсификации дела.

Предполагается провести девять экспертиз. Как отметил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков, современные технологии позволят найти ответы на все оставшиеся вопросы. Ожидается, что сделано это будет уже к осени.

Напомним, группа из девяти туристов во главе с Игорем Дятловым погибла при загадочных обстоятельствах в ночь на 2 февраля 1959 года . Это произошло на перевале на Северном Урале. На месте трагедии были найдены разрезанная палатка и останки туристов. Часть погибших оказалась полураздетыми. На некоторых телах были обнаружены следы травм.