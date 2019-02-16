Скелетонист Третьяков выиграл этап Кубка мира в США

Российский скелетонист Александр Третьяков одержал очередную победу на этапе Кубка мира. Он стал лучшим в американском Лэйк-Плэсиде.

По итогам двух попыток его результат составил 1:47,19 секунды. Вторым стал представитель Латвии Мартинс Дукурс с итоговым отставание в 0,14 секунды. Замкнул тройку кореец Юн Сун Бин, он отстал от победителя на 0,25 секунды. Еще один россиянин, Никита Трегубов, стал четвертым, его отставание составило 0,56.

Третьяков признался, что его вдохновил успех Елены Никитиной, которая накануне также выиграла этап КМ в США. Она разделила первое место с немкой Жаклин Леллинг.

"Вчерашняя победа Лены Никитиной, конечно, добавила мне решимости перед стартом. Мы готовимся одинаково, и результаты говорят, что работа идет в правильном направлении. Поэтому после успеха Лены я вышел на трассу сегодня более спокойным и уверенным", - приводит слова Александра ТАСС.

После этой победы россиянин вышел на первое место в общем зачете Кубка мира, набрав 1269 очков. Юн Сун Бин идет на втором месте (1245), а на третьем находится Трегубов - 1161.