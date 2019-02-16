Ученые создали климатическую карту США в 2080 году

Климатологи для наглядности составили карту грядущих изменений климата. В среднем территории с «климатом будущего» для Северной Америки находятся примерно в 500 километрах южнее. https://t.co/4xkSKR3ob9 #будущее #климат pic.twitter.com/GG7RJKjRyY — Наука и жизнь (@naukaizhizn) 16 февраля 2019 г.

Ученые-климатологи из США и Дании создали интерактивную карту прогнозных изменений климата для Северной Америки. Благодаря ей любой пользователь интернета сможет узнать, какая будет погода в его городе через 60 лет.

К примеру, достаточно на онлайн-карте отметить Нью-Йорк и программа покажет, что в 2080 году климат в городе "желтого дьявола" будет соответствовать современному в городе Джонсборо, штат Арканзас. А в Вашингтоне через 60 лет климат будет таким же теплым и влажным, как сейчас в городах штата Миссисипи. То есть, чтобы посмотреть на будущее своих детей и внуков, жители Вашингтона могут проехаться почти на 1500 километров к югу.

Как сообщает журнал "Наука и жизнь", Мэттью Фитцпатрик из Центра экологических наук Университета Мэриленда и Роберт Данн из Копенгагенского университета в своей работе использовали два прогноза ООН о динамике изменений парниковых газов. В среднем территории с "климатом будущего" находятся примерно в 500 километрах южнее от искомой точки на карте. Свои исследования они опубликовали в публикации в журнале Nature Communications.

Кстати

Климат Ростовской области через 30 лет может измениться на субтропический, и погода в Ростове-на-Дону, а также на побережье Азовского моря станет близка к климату Абхазии и Сочи. Об этом говорится в монографии "Климат Ростовской области: вчера, сегодня, завтра". В ней описаны 20 возможных сценариев изменения климата на Дону до 2050 года.